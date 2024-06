Rafa Marin avanza: i dettagli dell’operazione

La dirigenza azzurra lavora per la fumata bianca di Rafa Marin, attuale difensore del Real Madrid in prestito. L’operazione potrebbe costare 7-8 milioni di euro per cartellino. Il contratto con il Napoli avrebbe scadenza nel 2029.

Le operazioni per la difesa non terminano qui. Ancora in corso gli accordi per Buongiorno e per Mario Hermoso.