Dov’è finito il vero Kvaratskhelia?

19 marzo 2023, questa è la data in cui Kvaratskhelia ha segnato l’ultimo gol con la maglia del Napoli: da lì il buio. Quest’anno ricomincia con un leggero infortunio sulle spalle che non gli permette di prendere parte alla trasferta di Frosinone. Con il Sassuolo l’unico sussulto di questa stagione, assist per il gol di capitan Di Lorenzo. Forse troppa pressione? Troppi paragoni? Questo non è dato saperlo, ma sicuramente il rendimento di Kvara è di molto al di sotto delle aspettative e ciò che preoccupa è soprattutto la sua difficoltà nel saltare l’uomo, cosa che l’anno scorso gli riusciva quasi ad occhi chiusi. Di certo lo scarso rendimento della squadra sotto la nuova gestione non aiuta il georgiano che, al netto delle difficoltà, già con il Braga ha fatto rivedere tratti, seppur sbiaditi, del vero Kvaratskhelia. La stagione è ancora lunga, ma ogni tifoso del Napoli ad oggi si augura che Kvaratskhelia possa tornare ad essere il fenomeno capace di siglare 12 gol e 10 assist nella precedente stagione.