Iezzo sicuro: “Kvara? Deve ritrovarsi, meglio non parlare del match di ieri…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Kvara e di Napoli-Braga. Ecco cosa ne pensa:

“Kvarastkhelia? Credo che già negli ultimi due mesi dello scorso campionato il suo rendimento sia peggiorato, forse è finito l’effetto sorpresa. La voglia di rivalsa Khvicha deve trovarla in se stesso e non deve riceverla dal tecnico. Kvara gioca del resto nello stesso ruolo, ha gli stessi incarichi, però il ragazzo sta in difficoltà. In verità tutto il Napoli appare in difficoltà. Oggettivamente i valori in campo contro il Braga erano chiari, con un Napoli molto più forte”.