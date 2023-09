Zazzaroni sicuro: “Garcia deve trovare il piglio giusto, vi spiego”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare di Garcia e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Non è ancora il Napoli della prima fase dello scorso anno, l’ultima fase non è stata nemmeno brillante, per me è una squadra normalizzata. Molti di loro sono diventati ‘normali’, Anguissa, Kvara. Il contratto incide? Non lo so. Ci sta che ti girino, ma ci sono le condizioni per poter discutere. Cazzate? Le scrivo, a volte. Sui contratti e rinnovi ne ho solo uno che mi è a cuore. Parliamo di cose serie. Ci vogliono conferme anche quest’anno da parte di Kvara. Questo Napoli non mi ruba l’occhio, l’ha fatto nel primo tempo con la Lazio. È un nuovo inizio di stagione, per me Garcia deve solo trovare la lingua per arrivare a loro”.