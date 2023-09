Corbo: “Anguissa lontano dai suoi standard e Rrahmani ko. Problemi con la preparazione?”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha detto questo sulla scarsa condizione degli azzurri di questo inizio campionato: “Lobotka per fortuna va verso un’ottima condizione che gli ha permesso di sopperire alla quasi inesistente partecipazione di Anguissa, lontano da quello ammirato lo scorso anno. Dopo i primi segnali di una scarsa preparazione nel precampionato, il problema si ripresenta quando al 13′ Rrahmani è costretto ad uscire dopo aver saltato già la partita di sabato e probabilmente non in perfetta forma ieri”.