Braga, Jorge: “Mi aspetto un Napoli molto forte, faremo di tutto per essere all’altezza”

Alla vigilia di Braga-Napoli, l’allenatore Artur Jorge è intervenuto in conferenza stampa:

Cosa pensa del Napoli?

“L’avversario ha grandi qualità individuale, si trasforma in qualità collettiva. Nonostante il cambio in panchina sono rimasti forti. Domani l’obiettivo sarà presentarci come una squadra altrettanto forte ed ambizioso”.

La Champions è diversa e ci sarà molta più pressione psicologica. Può aiutare anche per il campionato?

“Il Braga ha vinto 6 partite su 9, guardiamo con la stessa ambizione al Napoli, c’è voglia di vincere ma con leggerezza. La Champions non è un problema, ma la soluzione per poter crescere. Non ci chiuderemo, ma reagiremo e lotteremo”.

Cosa si aspetta dal Napoli domani viste le difficoltà incontrate in campionato?

“Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto la gara con la Lazio ma anche col Genoa dove comunque ha rimontato due gol e poi sono stati risparmiati alcuni giocatori proprio per il Braga. Io mi chiedo che Braga mi aspetto, faremo di tutto per essere all’altezza”.

Fonte ha 40 anni, può essere una buona idea metterlo in marcatura su Osimhen visto che hanno giocato insieme?

“Mi chiedo soprattutto come il Napoli affronterà gli attaccanti del Braga che sono abbastanza giovani”.