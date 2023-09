Imparato: “Il cambio Zerbin-Kvara? Un modo per far passare un messaggio chiaro a tutti”

Gaetano Imparato è intervenuto a Radio Goal: “Zerbin-Kvara? Essendo vecchio ho fatto tante conferenze stampa, con tanti allenatori: ci sono allenatori che parlano chiaro in conferenza, dicono le cose apertamente, altri invece che preferiscono l’aria fritta. Ritengo che Garcia sia un allenatore che manda messaggi in punta di lingua. Io interpreto il cambio a Genoa con Zerbin per dire: io cambio anche te, che sei il migliore nel Napoli, mettendo Zerbin. Poi dico davanti ai microfoni che Zerbin in allenamento si fa il culo così. Un modo per far passare un messaggio chiaro a tutti”.