José Altafini, ex azzurro, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo tutti curiosi di vedere Natan, di vedere se esploderà nel campionato italiano. Il problema è che in Italia non si ha pazienza, nessuno vuole aspettare i giocatori. Faccio sempre l’esempio di Paquetà, che poi all’estero è esploso”.

Derby di Milano? “Prima lo vinceva chi era sfavorito, ora non è più così”.