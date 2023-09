Francesco Montervino, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi: “Alla base della gestione De Laurentiis c’è sempre il lato economico. Lui non può mai chiudere un bilancio in negativo. Tutte le volte che gli è successo era davvero minimo questo negativo. Al contrario, invece, era sempre molto l’utile. Spesso riusciva a fare anche tanti acquisti rimanendo in utile. Si possono davvero solo fare i complimenti al Napoli”.



Su Garcia? “Il Napoli già lo scorso anno, quando veniva attaccato, cercava di attaccare la profondità con Osimhen. L’alone che si è creato è quello intorno alla difesa. Kim è stato un giocatore straordinario che il Bayern è venuto subito a prendere. A me di Natan dicono che sia un ottimo calciatore e che ha solo bisogno di inserirsi nei meccanismi di gioco e nel gioco del Napoli. Con la Lazio si sono visti i problemi in difesa. Va detto, però, che è stato incontrato l’avversario peggiore visto che aveva vinto anche lo scorso anno al Maradona”.

Per lei l’allenatore azzurro vuole cambiare qualcosa? “La sensazione che io ho è che lui non vede l’ora di cambiare. Va detto, però, che lui è stato scelto sulla linea della continuità di modulo. E sembra lui voglia passare al 4-2-3-1. In estate, poi, Zielinski doveva partire e si parlava di un Raspadori più centrale”.