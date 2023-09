Veron: “Inter favorita, ma occhio al Napoli e Osimhen…”

Juan Sebastian Veron, ex Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito a chi fosse secondo lui la favorita per lo Scudetto: “L’Inter ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. Può giocare in diversi modi e ha un calciatore micidiale come Lautaro che ha trovato un’ottima spalla come Thuram. E’ davvero una bella coppia. Napoli e Milan sono le possibili rivali dei nerazzurri. Gli azzurri sono i detentori del titolo e con Osimhen sono devastanti, in pochi riescono a contenerlo. Anche i rossoneri sono una buona squadra, sempre all’attacco. Poi vedremo più in là che ruolo giocheranno le coppe sull’andamento del campionato”.