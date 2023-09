Il Roma – Osimhen potrebbe non rinnovare e andare via tra un anno, lo scenario

Secondo quanto riportato da Il Roma, ADL starebbe aspettando una risposta da Victor Osimhen sul rinnovo. All’attaccante sono stati offerti 11 milioni a stagione con una clausola che dovrebbe essere sui 150 per un biennale. Il nigeriano ci pensa ma la possibilità di andare via tra un anno a cifre più basse ad un anno dalla scadenza lo tenta. Difficile comunque questa scelta ma con la chiusura del mercato in Europa prima e quello Arabo che chiude oggi c’è tutto il tempo per trovare una soluzione. I rapporti restano sereni tra l’entourage del calciatore e il presidente, Osimhen resta volentieri come ha sempre detto e per il Napoli questo conta al momento.