Kvaratskhelia, il giornalista georgiano: “È contento e non vuole lasciare Napoli”

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Twitter accanto al padre di Khvicha Kvaratskhelia e a Mamuka Jugeli, agente del giocatore. Stando a quanto riferito, al momento il calciatore non è preoccupato per il suo futuro, né tantomeno pensa di lasciare Napoli. Pensa solo a giocare. “Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli”. Il collega ha poi aggiunto nei commenti: “Come ha detto l’agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto”.

