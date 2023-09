Crespo: “Inter favorita insieme al Milan. Il Napoli faticherà…”

Hernan Crespo, ex calciatore e attuale allenatore dell’Al-Duhai, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al nuovo campionato: “L’Inter è un gradino sopra tutti. Ha una rosa molto ampia con ricambi in tutti i ruoli. Un attaccante come Lautaro è fenomenale, migliora ogni anno, per Inzaghi la rosa è a posto così”.

Sulle rivali? “Le rivali dovrebbero aggiustare qualcosina, l’Inter invece va bene così. Ha una struttura solida con calciatori di prospettiva come Thuram. Sono ben compatti in difesa e concedono poco agli avversari. Penso che il Milan sia la vera rivale dell’Inter quest’anno, mentre il Napoli dopo lo scorso campionato faticherà un po’ a tenere il passo”.