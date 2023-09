Cucci: “Raspadori? La Nazionale potrebbe dargli una mano”

Italo Cucci ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Il giornalista si è soffermato sulla Nazionale e su Giacomo Raspadori.

Queste le sue parole: “La Nazionale di Italo Cucci? Ho sempre creduto nei blocchi di una singola squadra, sin da quando abbiamo avuto quello della Juventus abbiamo vinto qualcosa: ora è giusto dare la possibilità al Napoli di esprimere la sua bellezza, col dettaglio che induce a pensare che poteva andar meglio se non ci fossero tutti questi stranieri che riducono i blocchi di una singola squadra. Spalletti va a memoria, il gruppo chiamato è compatto come se fosse ancora al Napoli: non credo che dovremo ancora andare avanti con i patimenti di una nazionale italiana che salta due mondiali, torneremo ad essere quelli di sempre, protagonisti storici. Raspadori? La Nazionale può dargli una mano, bisogna vedere se gli spostamenti tattici possono essere utili al Napoli oppure no. Ci scommetterei sopra però, ci punto da sempre“.