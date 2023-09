CdM – Caso Elmas: solo 21 minuti giocati finora, potrebbe non trovare spazio

Tre partite di campionato e soltanto 21 minuti giocati. Eljif Elmas non ha trovato (almeno finora) molto spazio tra le scelte schierate in campo da Rudi Garcia.

Il macedone, come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, rischia di rimanere fuori dalle preferenze del tecnico francese, che al momento opta per altre soluzioni, ovvero Raspadori come sostituto di Kvaratskhelia, Cajuste a centrocampo e Lindstrøm come rinforzo in attacco.

In dubbio è anche la sua permanenza in maglia azzurra, considerando che ha un contratto in scadenza nel 2025 e non risultano all’orizzonte incontri per il possibile rinnovo.