Ndombele torna in Italia? Ci pensa una big

Tanguy Ndombele potrebbe tornare a giocare in Italia. Dopo la scorsa stagione in azzurro tra alti e bassi, il francese è stato messo alla porta dal Tottenham e in queste ultime ore si sta cercando una soluzione che accontenti tutti. I londinesi avevano quasi trovato l’accordo con il Genoa ma il calciatore non ha mai preso in condirezione questa ipotesi. Il suo sogno è l’Inter che ha fatto un sondaggio con il Tottenham ma al momento non può investire. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come i neroazzurri hanno messo nel mirino oltre al francese anche Maxime Lopez del Sassuolo. Senza però l’uscita di uno tra Sensi o Agoumè l’Inter potrebbe restare così almeno fino a gennaio. Inzaghi dopo il mancato arrivo di Samardzic vorrebbe un centrocampista e l’ex Napoli resta la prima scelta.