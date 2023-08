Questa sera alle 18:00 i sorteggi della Champions: ecco quanto ha incassato il Napoli lo scorso anno

Questa sera alle 18:00 si terranno i sorteggi per determinare i gironi della prossima Champions League. Gli azzurri sognano di bissare il cammino dello scorso anno e perchè no fare anche meglio, ma tutto dipenderà da come verrà composto il girone. Il Napoli sarà in prima fascia, in virtù della vittoria del campionato, ma questo non garantisce un girone più abbordabile perchè mai come quest’anno ci sono squadre fortissime in tutte le fasce. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Napoli e Inter potrebbero evitare un girone di ferro essendo in prima e seconda fascia, mentre per Lazio e Milan in terza il cammino potrebbe essere in salita. Il presidente De Laurentiis ha sempre ribadito di tenerci particolarmente alla Champions e spera di fare ancora meglio dello anno scorso quando gli azzurri sono arrivati ai quarti e hanno incassato 82,7 milioni.