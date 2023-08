Benitez in conferenza: “Gabri Veiga dovrà fare una scelta importante per lui e la sua famiglia. Può sempre tornare…”

Rafa Benitez, tecnico del Celta Vigo, ha parlato in conferenza dell’imminente passaggio di Gabri Veiga all’Al Ahli: “Non farà parte del gruppo che domani affronterà il Real Madrid. Non sarebbe facile per nessuno gestire la sua situazione specie in una partita così importante come quella di domani. Cambierà la sua vita e quella della sua famiglia e data la giovane età potrà sicuramente tornare a giocare in campionati più competitivi, anche se quello Arabo lo sta diventando. E’ una grande opportunità per lui e la sua famiglia e dovrà prendere a breve una decisione. All’inizio pensavamo che sarebbe potuto andare in una squadra di Champions, poi tutto è cambiato velocemente. La cosa difficile adesso è dover trovare il sostituto in tempi brevi che dovrà adattarsi in fretta. Magari anche se il giocatore è bravo non riesce subito ad adattarsi e il tempo passa in fretta”.