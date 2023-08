Agostinelli: “Il Napoli parte favorito. Curioso di vedere Natan all’opera”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv.

“L’acquisto di Gabri Veiga mi ha sorpreso molto, ho tanta fiducia nello scouting del Napoli, che ha nel centrocampo un reparto fortissimo, secondo me il migliore della Serie A. La squadra parte in pole position, ripetersi non sarà facile, questo sicuramente, non credo infatti ci saranno distacchi a doppia cifra: ci sarà più equilibrio, ma come si fa a non dire che il Napoli sarà la squadra favorita per lo scudetto? Non sono stati venduti i migliori, è rimasto Osimhen, ha un attacco atomico. Sono curioso di vedere all’opera Natan, come sostituto di Kim. Il Napoli, comunque, al di là di rivincere il campionato o meno, è ormai nell’élite del calcio italiano da anni, oggi Napoli è come l’Inter, il Milan, la Juve. Come anche l’Atalanta va considerata più una provinciale di lusso, ma una big della serie A”.