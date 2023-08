È fatta per l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Il tecnico del terzo scudetto del Napoli succederà a Roberto Mancini per la carica di commissario tecnico dell’Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, per lui è pronto un contratto fino al 2026. A breve, come riferito, arriverà l’annuncio ufficiale.