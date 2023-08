Enrico Varriale, giornalista, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito della situazione legata a Luciano Spalletti. Nella considerazione, si parla anche di come una soluzione di buon senso possa essere auspicabile. “Napoli non sarà mai contro Spalletti. Sulla quesione di principio De Laurentiis ha ragione da vendere e fa bene a tenere il punto. Ma una soluzione di buon senso è auspicabile, per il tecnico che ha regalato un sogno alla città e per la maglia azzurra, più che per la FIGC”.

Sulla quesione di principio @ADeLaurentiis ha ragioni da vendere e fa bene a tenere il punto. Ma una soluzione di buon senso è auspicabile, per il tecnico che ha regalato un sogno alla città e per la maglia azzurra, più che per la FIGC. pic.twitter.com/jXKq4dfynk — enrico varriale (@realvarriale) August 17, 2023