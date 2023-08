Tmw – Spalletti-Nazionale solo se ci sarà accordo tra Figc e De Laurentiis. C’è fiducia per il buon esito

Luciano Spalletti resta la prima opzione per la Nazionale per sostituire il dimissionario Roberto Mancini, ma l’accordo ci sarà solo se Aurelio De Laurentiis ne troverà uno con la Figc. I contatti tra il tecnico e la federazione vanno avanti, tanto che si sta discutendo di ingaggio e staff. Però, da parte dell’allenatore non c’è intenzione di ‘scavalcare’ la clausola firmata con il Napoli al momento del suo passo indietro. Motivo per cui un accordo tra Spalletti e la Figc è subordinato ad uno con il Napoli. Dunque, la trattativa si potrà definire solo se la Federazione pagherà la penale o se troverà un accordo con Aurelio De Laurentiis. Resta fiducia per il buon esito della trattativa, ma proprio perché l’esito non è scontato, si potrebbe virare su Antonio Conte, seconda scelta della Figc. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.