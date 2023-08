CdS – Murillo, su di lui più di una concorrente. C’è anche il Psg! Il punto

Il nome nuovo per la difesa azzurra è quello del brasiliano Murillo. Il difensore del Corinthians, fa sapere il Corriere dello Sport, è corteggiato da tante squadre europee. La prima su tutti è la Fiorentina che pare abbia offerto 8 milioni di euro. Il cda paulista avrebbe rilanciato chiedendo 20 milioni (il 20% del cartellino).

Piede da centrocampista e reattività da centrale vero, è un talento puro ed un potenziale inesplorato secondo il quotidiano sportivo. Ciononostante, le pretese del Corinthians sembrerebbero troppo elevate per un calciatore così giovane che non ha mai giocato in un campionato importante. Il brasiliano è comunque sotto la lente di ingrandimento dei club europei. Pare, addirittura, che anche il Psg abbia messo gli occhi su di lui.