CdS – Abbonamenti, un giorno come tanti è diventato un giorno di numeri record

24.000 e oltre. E’ il numero di abbonamenti che ieri ha effettuato TicketOne, quasi tutti con la formula “full”. Già era stato impressionante il fatto che il 100% degli abbonati della scorsa stagione (9.233) hanno riconfermato la tessera nei giorni di prelazione. Poi, a partire dalle 12 di ieri, un mercoledì come tanti è diventato il giorno di numeri record. Inoltre, migliaia di tifosi erano già collegati diversi minuti prima su TicketOne per anticipare gli altri, ma per tantissimi non è bastato per prenotare un posto a Fuorigrotta. Lo fa sapere il Corriere dello Sport.