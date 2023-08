Tmw – Piccari: “Il Napoli parte favorito, non credo in un loro calo”

Marco Piccari, direttore di Tmw Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione Calciomercato e Ritiri. Si è parlato a proposito di come si presenta il Napoli alla vigilia del nuovo campionato.

“Che campionato sarà? Continuo a pensare che il Napoli sia ancora davanti a tutti. Non ripeterà magari il campionato dello scorso anno ma è avanti. Difficile quantificarlo, c’è curiosità di vedere all’opera il Napoli di Garcia, sarà un campionato più equilibrato ma sono ancora avanti. Il Napoli potrà subire l’appagamento dovuto allo Scudetto? Questo Napoli è molto più forte del Milan che vinse lo Scudetto in modo rocambolesco e anche per demeriti dell’Inter. Questo Napoli ha ucciso il campionato da subito e non credo che possa esserci un crollo come il Milan lo scorso anno. Non ci vedo questa analogia. Ripetersi in quela manovra ovvio è complicato ma non credo a un calo come quello dei rossoneri”.