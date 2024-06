L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione legata a Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il primo rebus da risolvere per definire con precisione le strategie, è quello di capitan Di Lorenzo. Nel capitano azzurro Conte vede una sorta di jolly, un giocatore di caratura importante che può agire sia da braccetto destro nei tre, sia da esterno destro nel 3-4-3 ed ovviamente, con la difesa a quattro. Il suo agente Giuffredi, è stato in Germania per l’esordio della Nazionale, ma con il Napoli la questione sarà riaperta solo dopo la fase a gironi.