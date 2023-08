TMW – Il gesto del Psg che fa capire che la rottura con Mbappé è totale

Ormai da tempo il Psg e Kylian Mbappé non hanno più niente da dirsi. Il fuoriclasse francese è in attesa di trasferirsi al Real Madrid o altrove. Tuttomercatoweb ha individuato un indizio che conferma definitivamente questa rottura. Sul sito ufficiale del Psg, infatti, è sparito il numero 7 dalla homepage. C’era ancora nei giorni scorsi. Inoltre, Mbappé non è stato convocato per la tournée in Asia dopo il rifiuto del rinnovo del contratto. Non è ancora chiaro se si trasferirà questa estate o resterà in panchina. In caso di partenza, potrebbe innescare un pericoloso domino dei bomber. Tra i nomi per il dopo Mbappé non figurano solo Vlahovic e Hojlund ma, come è già risaputo, Victor Osimhen continua ad essere sotto la lente di ingrandimento degli osservatori del Psg. Intanto, a Castel di Sangro, si tratta il suo rinnovo. Il Napoli deve sbrigarsi se non vuole perdere il capocannoniere della Serie A.