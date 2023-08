Il Messaggero – Lazio, un obiettivo seguito dal Napoli non convince: scelto un altro esterno

In attesa di capire gli sviluppi sulla vicenda che vede come protagonista Hirving Lozano, il Napoli si guarda attorno per individuare il nuovo sostituto. Il nome sondato in questi mesi è quello di Jesper Karlsson, esterno destro dell’Az Alkmaar. Sulle tracce dello svedese c’era anche la Lazio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Lotito avrebbe abbandonato l’obiettivo del Napoli: Sarri ha scelto Gustav Isaksen del Midtjylland. I biancocelesti contano di chiudere per lunedì. Si tratta di un’operazione di circa 10 milioni di euro e si discute per una percentuale sulla futura rivendita. Il danese firmerebbe un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.