Stando alle ultime news di calciomercato riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che tra Napoli e Fiorentina potrebbe nascere l’intesa per lo scambio Castrovilli-Demme.

Il centrocampista viola, come riportato dal quotidiano, è molto tentato dall’avventura in maglia azzurra, anche se andrebbe a coprire un ruolo di seconda linea. Dal canto suo, il club di Firenze ha chiesto informazioni sul mediano tedesco, così come su Gianluca Gaetano.

Da valutare eventuali sviluppi a riguardo.