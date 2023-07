Fabio Cannavaro, ospite di Radio Goal, ha parlato di Gaetano.

L’ex campione del mondo si è espresso così sul centrocampista, che ha avuto modo di incontrare dal vivo e al quale ha dato un consiglio per il futuro: “Mi è capitato di incontrare Gaetano sull’aeroporto e gli ho consigliato di andare a giocare in un club che possa dargli più spazio, sia per la sua crescita che per il bene del Napoli”.