Repubblica – Zielinski-Lazio, scende in campo Hysaj per convincerlo

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del calciomercato della Lazio. In particolare, si parla di come la pista che vorrebbe Piotr Zielinski in biancoceleste non sia mai davvero tramontata, nonostante siano sorti dei nuovi nomi per il centrocampo. Maurizio Sarri vuole il calciatore del Napoli come sostituto di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato, sarebbe sceso in campo anche l’ex compagno Elseid Hysaj, ora in biancoceleste, per provare a convincere il centrocampista a giocare con l’ex allenatore del Napoli nel corso della prossima stagione. Se le trattative per il rinnovo dovessero prolungarsi, potrebbe riaprirsi questa pista al momento sullo sfondo.