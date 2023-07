Come riportato dall’Equipe, dopo il no incassato da Mbappe, l’Al Alhi sarebbe pronta a lanciare l’offensiva per Osimhen. Il francese ha rifiutato di giocare un anno in Arabia e uno stipendio faraonico perchè vuole solo il Real Madrid. Per questo motivo il nigeriano adesso è entrato nei radar del club saudita che sarebbe pronto ad offrire i 200 milioni che il Napoli chiede per il suo bomber. Se ADL dovesse accettare l’offerta sarà comunque poi Victor a prendere la decisione finale.