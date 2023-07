Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta monitorando diversi difensori per il dopo Kim. Il nome nuovo da affiancare ad Amir Rrahmani è quello di Trevoh Chalobah, classe 1999 del Chelsea. Il giovane trova poco spazio coi blues e, secondo quanto riportato da The Athletic, Napoli e Inter lo seguono come possibile colpo last minute.