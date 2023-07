Maurizio Sarri vuole Zielinski a tutti i costi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri starebbe pressando Lotito per arrivare a Zielinski. Il tecnico toscano lo vorrebbe oltre ogni limite, consapevole della sua importanza tecnica e tattica all’interno degli schemi del suo Napoli prima e della Lazio dopo. Il presidente della Lazio potrebbe riprovarci per il centrocampista solo se ADL dovesse abbassare le pretese per il cartellino del polacco.