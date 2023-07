Alessandro Zanoli è uno dei protagonisti del ritiro di Dimaro Folgarida.

Sotto gli occhi di mister Garcia, infatti, non è scontato che possa partire. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, se dovesse rimanere lui in squadra non ci sarebbe ovviamente posto per Faraoni del Verona, con cui il presidente del Napoli ha raggiunto quasi un accordo totale per il passaggio al Napoli. Sono giorni di valutazione importanti, ma la permanenza di Zanoli non è affatto improbabile.