Milan – Taremi è la prima scelta in attacco, i dettagli

Il ritmo del Milan sul mercato si fa sempre più veloce. Il club rossonero ha portato diversi giocatori: Loftus-Cheek, Romero, Pulisic e Reijnders. La campagna di rafforzamento non è certo terminata e procede spedita. A questo punto Furlani e Moncada possono fornire a Pioli un altro centrocampista. Era chiaro che il tecnico rossonero aveva bisogno di un esterno destro d’attacco che potesse tirare e vedere la porta. Altro obiettivo è un centravanti che sappia ruotare con Giroud. Anche la cessione di Origi e Rebic è un passaggio obbligato. Ma andiamo con ordine. Per il centrocampo, l’obiettivo dichiarato era Musah, con il giocatore è stato raggiunto un accordo generale, ma ora serve un accordo con il Valencia.

Per quanto riguarda il centravanti, Taremi al momento è la prima scelta. Il tecnico rossonero è in contatto con il Porto per abbassare le richieste e chiudere la trattativa per meno di 20 milioni di euro. La punta iraniana non ha passaporto comunitario, quindi il suo acquisto escluderebbe Chukwueze. Taremi ha giocato un totale di 51 partite nella scorsa stagione, segnando 31 gol (5 in Champions League) e 14 assist. Il Milan ha insistito sul fatto che questa fosse sicuramente la soluzione migliore per Pioli oggi.