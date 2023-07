Caputi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “C’è tanta curiosità per la prima partita del nuovo Napoli di Garcia. Oggi comincia il suo lavoro e poi vedremo più in avanti come andrà. Lo scorso anno in pochi pensavano che con gli arrivi di due sconosciuti il Napoli avrebbe poi vinto lo scudetto”.