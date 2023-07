CdM – Napoli, ieri a Dimaro un summit per le prossime mosse di mercato: i dettagli

A Dimaro il Napoli torna ad allenarsi e a progettare la nuova stagione calcistica. Nella giornata Garcia, Meluso e ADL si sono incontrati per un summit di mercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno tra gli obiettivi c’è quello di individuare un calciatore per il ruolo di vice Di Lorenzo. Garcia valuta Zanoli, intanto è atteso l’arrivo di Faraoni in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. Il tecnico azzurro ha individuato anche Lucas Tousart dell’Hertha Berlino per il centrocampo. Il calciatore potrebbe unirsi al gruppo in cambio di Diego Demme.