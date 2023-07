Sky – Il Milan segue Cambiaso, su di lui c’è anche il Tottenham

Il Milan sta cercando un nuovo terzino sinistro dopo la vendita di Fodé Ballo-Touré. Si stanno interessando ad Andrea Cambiaso della Juventus, classe 2000, che ha giocato l’ultima stagione con il Bologna. Il Milan è interessato a lui perché desidera avere un italiano in quella posizione. Tuttavia, nonostante ciò, i bianconeri hanno una grande fiducia in lui e richiedono una cifra elevata di circa 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Il Milan ha iniziato a contattare gli agenti del giocatore, che è stato anche sondato dal Tottenham. Questa notizia è stata riportata da Sky Sport.