La Stampa – Giuntoli cerca di strappare al Napoli Samardzic, i dettagli

La Juventus sta valutando Lazar Samardzic come potenziale rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Stampa, il giovane centrocampista dell’Udinese sarebbe la principale alternativa a Teun Koopmeiners e potrebbe giocare sia come mezzala che come mediano centrale. Il direttore sportivo della Juve, Giuntoli, dovrà affrontare la concorrenza del suo ex club, il Napoli, nel cercare di far diventare un giocatore di alto livello. Samardzic ha rapidamente attirato l’attenzione delle squadre di Serie A grazie alle sue prestazioni nel centrocampo dell’Udinese e uno dei suoi più grandi ammiratori è Giuntoli.

Il giovane serbo di 21 anni è sotto stretta osservazione del nuovo direttore sportivo della Juventus e non è un caso che il suo nome sia stato valutato durante il primo incontro ufficiale con Allegri alla Continassa. Dopo aver perso l’obiettivo Milinkovic, i bianconeri hanno focalizzato la loro attenzione sull’olandese Koopmeiners dell’Atalanta e sul talentuoso Samardzic. Nel primo caso la trattativa si prospetta difficile, poiché l’Atalanta richiede 40 milioni di euro per il loro centrocampista, e così aumentano le valutazioni di questo giovane nato e cresciuto in Germania.