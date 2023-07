Giancarlo Padovan, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del nuovo ds del Napoli Meluso. Ecco cosa ne pensa:

“Meluso sarà una figura di contorno sia per il suo curriculum non perfettamente splendente, sia per lo stop di 2 anni. De Laurentiis sorprende sempre tutti, un pochino anche sé stesso, è davvero una scelta non da Napoli”.