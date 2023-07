Gazzetta – Samardzic tra i desideri del Napoli se parte Zielinski

Samardzic è un nome che non è mai scomparso dalla lista degli obiettivi di mercato del Napoli.

Il centrocampista dell’Udinese potrebbe essere un possibile sostituto di Zielinski, qualora il polacco non rinnovasse con gli azzurri. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui il profilo del calciatore attualmente di proprietà friulana sarebbe l’ideale tatticamente per crescere sotto le direttive del nuovo tecnico: “Garcia rischia di perdere Zielinski, ma si lavora a un giovane di grande prospettiva, Samardzic, pronto per il salto di qualità: un “8 trequartista” moderno”.