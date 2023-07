Gazzetta – Maxime Lopez tra i preferiti di mister Garcia: ecco dove può giocare

Maxime Lopez è tra gli acquisti preferiti di mister Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo potrebbe essere il colpo giusto per dare manforte alla mediana. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane, specificando anche l’ipotetico ruolo di regista del francese o di mezz’ala per dare supporto a Lobotka: “Il tecnico ha poi un pallino, Maxime Lopez, fin dai tempi del Marsiglia: nel finale di stagione Spalletti ha sofferto la mancanza di alternative a Lobotka. Il play del Sassuolo potrebbe muoversi in coppia con lo slovacco, da mezzala di regia, più libero da compiti di copertura, non il suo forte”.