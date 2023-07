Gazzetta – David nome sempre presente sul taccuino azzurro se parte Osimhen

Jonathan David è un nome che continua a piacere al Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Lille è reduce da una grande stagione in Ligue 1 e potrebbe essere il profilo giusto per il dopo Osimhen: “Tutto gira attorno a Osimhen: all’offerta indecente ADL non dirà di no, ma con un bel pacco di milioni (180?) non sarà difficile trovare un nuovo centravanti da innestare in una struttura vincente. Il nome in prima fila è Jonathan David, canadese del Lilla, gol facile e partecipazione alla manovra”.