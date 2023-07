Schira: “Schuurs al Napoli? Ancora nessuna offerta concreta”

Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”. Questo quanto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com : “Il Napoli ha chiesto informazioni, non siamo ancora arrivati ad offerte concrete. La sensazione, però, è che il Napoli possa andare su profili internazionali. Si proverà ad alzare l’asticella con calciatori che possano vantare esperienza internazionale. De Laurentiis vorrà provare ad arrivare più in fondo possibile in Champions. D’altronde, Schuurs è abituato ad una difesa a tre, e sarebbe un fattore da considerare, anche se i calciatori forti la posizione la trovano da sé…”.