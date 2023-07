TMW – Garcia cerca un centrocampista abile in due tipi di modulo: spunta Ricci del Torino per rinforzare il centrocampo

Il Napoli si prepara al mercato estivo, sapendo di dover acquistare dei centrocampisti per l’ormai ex Ndombele e il sicuro partente Diego Demme. Secondo quanto riportato da TMW il neo allenatore azzurro Rudi Garcia ha chiesto alla società un giocatore abile sia nel centrocampo a tre che nel modulo con due mediani. Abile a riguardo è Samuele Ricci, centrocampista del Torino classe 2001, che ha le perfette caratteristiche per inserirsi nella discussione. Il suo nome piace molto alla dirigenza azzurra, anche più di Maxime Lopez, infatti già ai tempi dell’Empoli il presidente De Laurentiis provò a portarlo a Napoli.