Marianella: “Osimhen? ADL chiede 150mln, ma la vera cifra è un’altra”

Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 soffermandosi sulla cifra chiesta da De Laurentiis per cedere Victor Osimhen.

Queste le sue parole: “Ho sentito che De Laurentiis valuta Osimhen 150 milioni. Mi sembrano tanti ma può essere il prezzo di partenza. Se arriva un club che te ne offre 100/110, cosa fai? È difficile da dire, ma credo che De Laurentiis spari 150 milioni per poi arrivare a 110. Avere un bilancio sano deve essere considerato un valore, non tanto quanto lo scudetto ma non siamo lontani”.