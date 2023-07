Gazzetta – Ancora viva la pista Traoré: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma sfida Milan e Napoli per acquistare Adama Traoré. Lo spagnolo ha risolto il suo contratto col Wolverhampton ed è attualmente svincolato. Il fatto che arriverebbe a parametro zero è quanto fa più gola ai tre club italiani.

Traoré non è un bomber implacabile, ma può contare su un fisico straordinario che gli permette di giocare in tutte le posizioni. Il suo ingaggio rispetterebbe di gran lunga il tetto ingaggi imposto dal Napoli: circa 3 milioni a stagione. Tuttavia, lo spagnolo non è la prima scelta. Si potrebbe provare un prestito di uno fra Scamacca o Morata. Operazioni molto più complicate, i due sono vincolati dai contratti con le rispettive squadre.