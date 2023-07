Tuttosport: “Il Napoli è ancora la squadra da battere per due motivi”

Tuttosport incorona il Napoli: è ancora la squadra partenopea quella da battere. Gli azzurri hanno vinto il campionato dopo 33 anni e lo hanno fatto in grande stile, portandosi a +16 sulla seconda. Distacco che è arrivato addirittura a +18 e che ha visto battere record su record dal Napoli. Non conta la partenza di Kim, la prossima stagione non sarà semplice battere i campioni d’Italia in carica. Secondo il quotidiano di Torino, i motivi sono due:

“1. Le formazioni che hanno accusato un ritardo in classifica che va dai 16 ai 20 punti non sembrano ancora nelle condizioni di insidiare il primato del Napoli.

2. Il gruppo-squadra partenopeo è solido a sufficienza e gode di un’autostima che non teme addii. Nemmeno quello di Kim.”