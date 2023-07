Sky Sport – Il prezzo alto di Osimhen frena diversi top club

Dopo una straordinaria stagione in cui ha segnato 26 gol e riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, Victor Osimhen è diventato un obiettivo ambito dai principali club europei alla ricerca di un attaccante di punta. De Laurentiis considera il nigeriano come incedibile. A meno di un’offerta incredibile di almeno 150 milioni, un prezzo che potrebbe dissuadere la maggior parte delle squadre interessate (come Bayern Monaco e Manchester United), che finora non hanno ancora fatto alcuna mossa. Questo è quanto riportato dalla redazione di Sky Sport.